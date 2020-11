A ls Träger des Kindergartens St. Michael in Hammelburg kann ich bestätigen, was die Erzieherinnen aus Waldfenster beobachtet haben. Der "Königsweg" ist, wenn Kinder in den ersten Lebensjahren zuhause betreut werden. Dazu haben aber viele junge Eltern gar nicht die Möglichkeit. Dass der Staat Kita-Plätze schafft, ist sehr erfreulich. Mir fehlen aber politische Initiativen, die Eltern ermutigen und befähigen, ihre Kids in den ersten drei Jahren 24/7 bei sich zu haben. Wenn Eltern ihre Kleinstkinder in die Krippe geben, wird das zunehmend staatlich stark subventioniert. Wenn Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr hingegen zu Hause betreut werden, findet nichts Vergleichbares statt.

Eines muss ich aber doch richtig stellen: Ich hatte niemals das Gefühl, dass es den Kindern schlecht geht. Junge Eltern müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihr Kind in eine Krippe geben. Den "Königsweg" mit einer 24/7-Betreuung zu Hause können aber unsere Kinderkrippen niemals toppen.

Robert Augustin

Hammelburg