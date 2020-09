Der Korbmarkt fällt in diesem Jahr aus - auf den Besuch des Korbtheaters Ali Büttner brauchen Kinder und Familien aber nicht zu verzichten. Am 4. Oktober gibt der "Mann im Korb" mit seinen liebenswerten Figuren um 14 Uhr in der Lichtenfelser Stadthalle die Vorstellung "Der kleine Rabe Socke".

Zum Inhalt: Rabe Socke spielt am liebsten den ganzen Tag. Und weil er sich oft aufplustert und seinen Schnabel weit aufreißt, spielt er gerne König. Als er aber vor seiner Burg steht, zieht es ihm fast die Socke aus! Denn Wolfi hat sich darin breit gemacht. Was nun? Socke fragt seine Freunde um Rat. Er holt sich hasenschlaue Hilfe von Löffel und bärenstarke Boxtricks von Eddi.

Dann ist er bereit, die Burg zurückzuerobern. Er will kämpfen, bis die Mauern beben. Aber ob das die richtige Lösung ist? Eine rabenstarke Geschichte für tapfere Ritter und edle Burgfräuleins ab drei Jahren, die zeigt, dass man nicht unbedingt mit dem Kopf durch die Wand gehen muss, um an sein Ziel zu kommen.

Coronabedingt gibt es die Eintrittskarten ausschließlich im Vorverkauf bei der Tourist-Information Lichtenfels, Marktplatz 10, 09571/795101. red