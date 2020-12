Unter normalen Umständen sind sie Abendverantwortliche, regeln Einlass und Garderobe bei Kulturveranstaltungen oder sind in Gastro, Programmplanung und Projektbüro beschäftigt. Seit März 2020 hat die Corona-Pandemie die Kulturszene komplett auf den Kopf gestellt. Viele der Mitarbeiter des Kulturzentrums E-Werk sind seitdem in Kurzarbeit oder ganz ohne Beschäftigung.

"Was vielen der Kollegen am meisten zu schaffen macht, ist die Untätigkeit und das Gefühl, nicht mehr anpacken zu können", erzählt Kathi Melcher, Abend- und Gastroleiterin im E-Werk, in einer Pressemitteilung des Kulturzentrums. Umso mehr habe es sie gefreut, als die Stadt Erlangen vor ein paar Wochen mit der Bitte auf das E-Werk zukam, an der Umsetzung des Erlanger Impfzentrums mitzuwirken. "Das ist natürlich erst einmal völliges Neuland für uns alle", meint Melcher, "aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und sich darauf einlässt, wird klar, dass es hier um Aufgaben geht, die wir durch unsere Arbeit im E-Werk perfekt beherrschen."

Ein Team von rund 30 Personen steht bereit, um bei der Abwicklung der Logistik im Impfzentrum zu helfen und in den Bereichen Anmeldung und Betreuung vor Ort zu arbeiten. "Impfen können unsere Mitarbeiter zwar nicht, aber wir übernehmen den kompletten Verwaltungsbereich mit Kundenkontakt", berichtet Melcher. Durch das Kulturprogramm, das im E-Werk den Sommer über unter strengen Corona-Bedingungen stattfand, sei das E-Werk-Team bereits sehr erprobt darin, Veranstaltungen unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen wie Kontakterfassung, Wegeleitsystem, Abstandsregeln und Desinfektion durchzuführen - alles Erfahrungswerte, die den Mitarbeitern nun beim Impfzentrum zugutekämen. Darüber hinaus würden sich Kathi Melcher und ihr Team, seit der Einsatz im Impfzentrum bekannt ist, auch noch weiterbilden.

Ein aktiver Beitrag

Die Gesamtorganisation des neuen Impfzentrums wird vom Kulturamt Erlangen durchgeführt. Aus der Stadtverwaltung und der Landkreisverwaltung kommen Mitarbeiter, die die Terminvergabe betreuen und die Impfungen dokumentieren. Das medizinische Team besteht aus Ärzten und ASB-Mitarbeitern.

E-Werk-Geschäftsführer Jan-Peter Dinger freut sich über diese Entwicklung: "Wir alle sind sehr glücklich, dass wir nun direkt und aktiv einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten können", erklärt er und fügt hinzu: "Natürlich möchten wir langfristig am liebsten wieder Kultur anbieten, sobald es möglich ist. Aber besondere Situationen erfordern eben manchmal auch besondere Lösungen. Wir können einige unserer Mitarbeiter dadurch aus der Kurzarbeit holen und mithelfen, dass wir alle hoffentlich bald aus dieser Krise herauskommen." red