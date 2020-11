Es ist zwar kein roter Teppich, aber ein sehr natürlicher Belag, den der Herbst ausrollt. Bunt ist der Untergrund und weich fühlt er sich an, wenn das Laub die Erde bedeckt. Das ist doch allemal schöner als ein Teppich aus Kunststoff. Und manchmal ist das Laub auch ein bisschen rot - also doch ein roter Teppich. Unser Bild entstand am Kronberg bei Sand. Foto: René Ruprecht