Der Herbst taucht die Landschaft in bunte Bilder. In aller Pracht kommen die verschiedenen Farben mit ihren unzähligen Schattierungen zum Vorschein. Die Natur kämpft mit ihrer Farbigkeit, so wirkt es, gegen die Tristesse an, die vor allem der November bisweilen mit sich bringt.

Unser Fotograf René Ruprecht hat sich auf Spurensuche begeben und den Herbst mit allen seinen Facetten eingefangen. Dazu ging er auch in die Luft. Zwar nicht selbst, aber mithilfe einer Drohne sind Bilder entstanden, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt.

Die Kamera schwebte über dem Maintal und fing die Landschaft mit dem Fluss, ihren Siedlungen, den Feldern, Weinbergen und den Wäldern ein. Vor allem die bunten Blätter an den Hängen der Weinberge sorgen für farbige Tupfer. Und deutlich wird auch: Der Mensch hat Hand angelegt. Viele Verkehrswege durchziehen den Kreis. ks