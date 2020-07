Der größte Kerwa-Chor gesucht

Ganz Franken und die Oberpfalz verzweifeln: ein Jahr ganz ohne Kirchweih? Unvorstellbar! Das will die fränkisch-oberpfälzische Band "Kellerkommando" so nicht hinnehmen. Sie hat einen neuen Song geschrieben, der im August veröffentlicht wird. Er heißt "Kerwa" und soll den größten Kerwa-Chor Frankens und der Oberpfalz versammeln. Dafür sucht die Band Leute, die gemeinsam mit ihr dem Kerwa-Lockdown trotzen und Teil des Songs und des Musikvideos werden wollen. Alles was sie tun müssen: sich selber dabei filmen, wie sie ganz laut rufen: "Wer hodd Kerwa? - Mir ham Kerwa!". Das Video bitte bis zum 31. Juli an info@kellerkommando.de schicken und dann damit rechnen, dass man im Video zu sehen und im Song zu hören ist. Weitere Infos und einen Songschnipsel aus der "Kerwa" findet man im Internet auf www.kellerkommando.de.