An der neuen Ortsumgehung steht oberhalb der Fahrbahn in Richtung Kulmbach auf dem Lärmschutzwall ein Fabelwesen. Es ist ein Greif - der Untersteinacher Greif - sinnbildlich übernommen vom Wappen der Gemeinde Untersteinach. Dies entstammt dem Hauswappen der ehemals in Untersteinach residierenden Adelsfamilie von Varell. Der Greif ist seit dem zehnten Jahrhundert im Althochdeutschen nachweisbar. Das Fabeltier wird mit löwenartigem Leib, dem Kopf eines Raubvogels, mit kräftigem Schnabel, spitzen Ohren und mächtigen Flügeln dargestellt. Dem Künstler ist es hervorragend gelungen, diesen Greif sehr mythenhaft zu gestalten. Da die Eigenschaften des Greifs neben Stärke auch Wachsamkeit umfassen, soll die Figur symbolisch auch an die Wachsamkeit der Verkehrsteilnehmer erinnern. Der Dank für die Aufstellung des Kunstwerks - und für die Hommage an Untersteinach - gilt dem Staatlichen Bauamt Bayreuth. Foto: Alfred Vießmann