Tathergang Am 1. Mai 2019 sollen vier junge Männer am Goldbergsee auf einen anderen eingeprügelt haben und ihm Tritte gegen den Kopf versetzt haben. Sechs Männer wurden kurz nach dem Geschehen verhaftet. Der Prügelei vorausgegangen war eine Begegnung zwischen dem Hauptangeklagten und der Gruppe um das spätere Opfer. Die hielt sich mit einem Bollerwagen voller Getränke am Goldbergsee auf. Der leicht verletzte Hauptangeklagte soll danach fünf Bekannte per Telefon zum See beordert haben. Als die fünf eintrafen, eskalierte die Situation. Vier der Angeklagten sollen auf das Opfer eingeschlagen haben. Der 30-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und verlor kurz das Bewusstsein.

Ermittlungen Eine junge Frau verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, floh ein Teil der Personen. Bis auf einen wurden alle gefasst. Die Täter, damals zwischen 17 und 20 Jahren alt, sind alle polizeibekannt. Weil sie als Jugendliche und Heranwachsende gelten, müssen sie sich nun vor der Jugendstrafkammer verantworten. Die Angeklagten hätten den Tod ihres Opfers in Kauf genommen, meint die Staatsanwaltschaft. Die Anklage lautet gegen vier der Beteiligten "versuchter Totschlag". Einem weiteren wird versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der damals 18-jährige Hauptangeklagte, der seine Kumpel zum Tatort rief, soll zwar an der schweren Prügelei nicht beteiligt gewesen sein. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft aber Anstiftung zum versuchten Totschlag vor.