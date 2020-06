Der Gemeinderat rollt durch Weilersbach

Zu einer rollenden Sitzung kommt der Gemeinderat von Weilersbach am Samstag, 27. Juni, zusammen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Pausenhof an der Schule zum aktuellen Stand der Modernisierungsmaßnahmen der Schule und der Turnhalle. Anschließend geht es weiter zu folgenden Besichtigungen: Wasserhaus und Hochbehälter, Kinderspielplatz in Reifenberg, Parkplatz an der Vexierkapelle mit Sicht auf die Ausspülungen am Straßenrand, gemeindliche Kindertagesstätte, früheres Pfarrhauses (St.-Anna-Haus) betreff geplanter Einbau einer Kinderkrippe, Spielplätze in Weilersbach, Gelände um das Feuerwehrhaus betreff Planung von Baumaßnahmen, Sportgelände wegen Modernisierungen sowie Statusinformation zum Bau der Vereinsheime und des Bikeparks. red