Der Volkstrauertag erinnert an die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Flucht und Vertreibung aller Nationen. Aufgrund der aktuell weiter steigenden Infektionszahlen mit Corona können in diesem Jahr die öffentlichen Gedenkfeiern an den Ehrenmalen zum Volkstrauertag nicht in gewohnter Weise stattfinden. Der Landrat und die Bürgermeister des Landkreises Coburg haben deshalb einheitlich beschlossen, in allen Städten und Gemeinden auf die Gedenkfeiern an den Ehrenmalen zu verzichten, teilt die Gemeinde Ahorn mit. Für Ahorn wird zum Gedenken Bürgermeister Martin

Finzel die Kränze an den Ehrenmalen in Ahorn, Eicha, Witzmannsberg und Wohlbach in aller Stille niederlegen. Auf die Begleitung der geistlichen Vertreter der Kirchen, die Abordnungen der Vereine sowie musikalische Begleitung muss heuer verzichtet werden. "Leider", schreibt die Gemeinde Ahorn in ihrer Mitteilung mit der Anmerkung: "Wir bitten aufgrund der aktuell außergewöhnlichen Situation um Verständnis für diese Maßnahme." In Anbetracht der sehr hohen Bedeutung des Volkstrauertages werden aber Gottesdienste stattfinden, zu denen die Bevölkerung eingeladen ist (siehe Infokasten). red