Neue Stadt, unbekannte Gesichter und oft weit weg von daheim: Der ein oder andere kennt es noch aus seiner eigenen Studentenzeit - das erste Semester ist an Aufregung fast nicht zu überbieten. Seien es die allabendlichen Touren in diverse Kneipen, das Schließen von neuen Freundschaften oder das ungewohnte Gefühl, ein Erstsemestler zu sein - Dinge, die vor allem für den Beginn des Studentenlebens unerlässlich sind.

Von einem perfekten Start in das erste Semester können Lisa Marie Jung (19) und Carla Langer (22) dank Covid-19 bislang nur träumen. Trotz fortwährender Pandemie und der ungewissen Zukunft begannen die beiden im November ihr Studium in Bamberg. In einer gemeinsamen Videokonferenz erzählen die Neuankömmlinge von ihren Erfahrungen.

"Wir beide sind im Oktober in eine gemeinsame Vierer-WG nahe der Bamberger Innenstadt gezogen. Davor kannten wir uns noch nicht", so Lisa Marie. Die 19-Jährige kommt ursprünglich aus Arenshausen, einem kleinen Ort in der Nähe von Göttingen. "Im Sommer habe ich mich für den Studiengang Kommunikationswissenschaft im Hauptfach und Romanistik und Kulturgutsicherung im Nebenfach an der Uni Bamberg beworben", berichtet die Erstsemestlerin und grinst zu ihrer Mitbewohnerin rüber.

Die 22-Jährige Carla erklärt: "Tatsächlich studieren wir beide das gleiche Hauptfach, nur ist mein zweites Hauptfach Politikwissenschaft. Als ich erfuhr, dass mit mir eine Gleichgesinnte in die WG einzieht, habe ich mich schon sehr gefreut." Carla ist in Murg nahe der Schweizer Grenze aufgewachsen.

Im letzten Sommersemester war es der Universität Bamberg möglich, eine Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltungen für die Studenten anzubieten. Inzwischen werden die Veranstaltungen aufgrund der fortschreitenden Pandemie fast gänzlich digital abgehalten. Für Carla und Lisa Marie sei dies auf Dauer kräftezehrend. "Im Moment besteht unser Studium viel aus dem Lesen von Texten und dem Lernen von theoretischen Grundlagen. Im Grunde verbringt man den ganzen Tag am Schreibtisch und schaut unentwegt auf den Computer", berichtet Carla.

Schwieriger Kontaktaufbau

Davon abgesehen stelle sich auch der Kontaktaufbau zu neuen Leuten als schwierig heraus. Die Universität bemühe sich zwar um genügend Austausch zwischen den Studenten, die reine Kommunikation über digitale Plattformen sei jedoch vor allem für Erstsemestler zu wenig. "Es ist schwierig, neue Freunde kennenzulernen oder sich auszutauschen, wenn man sich nur über den Bildschirm sehen kann. Zu Einzelgesprächen kommt es fast nicht, außer in gelegentlichen Gruppenarbeiten in kleineren Online-Seminaren", so Lisa Marie. Komme es jedoch zu Unterhaltungen mit anderen Studienanfängern, so würde jeder mit ähnlichen Problemen kämpfen. Zusätzlich zur ungewohnten Onlinelehre müsse sich jeder in einer neuen Stadt zurechtfinden, die man derzeit nur zögerlich kennenlernen könne. "Natürlich freuen wir uns, wenn unser Studentenleben irgendwann so richtig starten kann. Man geht mit einer gewissen Vorfreude in die fremde Stadt und freut sich auf neue Gesichter und ein neues Umfeld. Dank Corona haben wir bis jetzt leider nicht mal Bamberg gut genug kennenlernen können", so die 22-Jährige.

Schwierige Jobsuche

Die momentanen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus betreffen neben der Universität auch diverse Arbeitsmöglichkeiten für Studenten. Der eigentliche Plan der beiden gastroerfahrenen Studentinnen sei es gewesen, nebenbei in einem Café oder einer Bar zu arbeiten, um sich ein Taschengeld zu verdienen. "Es liegt auf der Hand, dass wir im Moment in diesen Bereichen nicht arbeiten können. Zum Glück haben wir aber aufgrund der beschränkten Möglichkeiten derzeit keine hohen Ausgaben", so Lisa Marie. Auch hier heiße es abwarten, bis sich die Lage verbessert hat.

Entscheidung nicht bereut

Trotz aller Herausforderungen, die ein Studienanfang momentan mit sich bringt, bereue keine von beiden die Entscheidung zum Studium: "Für mich war es von Anfang an wichtig, nach Bamberg zu ziehen, selbstständig zu leben und meinen Kopf mal wieder anzustrengen. Trotz der ganzen Schwierigkeiten, die Corona mit sich bringt, bin ich froh über mein Studium und über die tolle WG", sagt die 19-Jährige. Ihre Mitbewohnerin Carla nickt zustimmend: "Tatsächlich denke ich mir oft, dass wir trotz des ganzen Chaos immer noch uns haben. Ein großer Trost für uns beide."