Regisseur Matthew Vaughn fesselt in "The Beginning" mit jeder Menge Einfallsreichtum, grandioser Action und gewohntem Augenzwinkern und nimmt die Kinozuschauer mit auf eine Zeitreise.

Utopolis Multiplexkino

The King's Man - The Beginning: Die schlimmsten Tyrannen und kriminellen Masterminds der Menschheitsgeschichte schmieden gemeinsam den Plan, mit einem Krieg Millionen Menschen weltweit auszulöschen. Nur ein Mann kann sich ihnen in einem Wettlauf gegen die Zeit stellen (131 Minuten; frei ab 16 Jahre; täglich um 16.20 und 20 Uhr).

The 355: Eine global operierende Organisation ist kurz davor, in den Besitz einer Waffe zu gelangen, welche die Welt in großes Chaos stürzen würde. Um sie aufzuhalten, muss sich CIA-Agentin Mason Browne (Jessica Chastain) mit ihren größten Konkurrentinnen verbünden: der britischen Technikspezialistin Khadijah (Lupita Nyong'o), der kolumbianischen Psychologin Graciela (Penélope Cruz), der chinesischen Computerexpertin Lin mi Sheng (Bingbing Fan) und der draufgängerischen Marie (Diane Kruger) aus Deutschland (124 Minuten; frei ab 16 Jahre; täglich um 20 Uhr).

VHS-Film: Bergman Island: Vor der sonnendurchfluteten Kulisse der malerischen Insel Fårö lotet Mia Hansen-Løve in ihrer semibiografischen Tragikomödie die Tiefen künstlerischer Inspiration beim kreativen Schaffensprozess aus /113 Minuten; frei ab 12 Jahre; Dienstag um 19.30 Uhr).

Preview: Scream: Ghostface ist wieder da und hat nichts von seinem Schrecken verloren (115 Minuten; frei ab 16 Jahre; Mittwoch um 20 Uhr).

Spider-Man: No Way Home (frei ab 12; 3D täglich um 16.10, 19.30 und 19.50 Uhr; in 2D täglich um 16.10 und 19.30 Uhr). - Matrix Resurrections (ab 16; täglich 16.10 und 19.50 Uhr). - House auf Gucci (frei ab 12; täglich außer Di. um 19.40 Uhr). - James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben (frei ab 12; täglich außer Mi. um 19.30 Uhr). - Encanto 3D (frei ab 0; täglich 16.20 Uhr). - Die Schule der magischen Tiere (frei ab 0: täglich um 16.30 Uhr). - Clifford, der große rote Hund (frei ab 0; täglich um 16.30 Uhr). - Lauras Stern (frei ab 0; täglich um 16.30 Uhr.