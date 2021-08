Kinder und Jugendliche hatten in den vergangenen Monaten einen entbehrungsreichen Alltag zu verkraften. Ganz zu schweigen von den abgesagten Partys, Abschlussfahrten und Co. der älteren Schüler. Und dann sind da auch die Ehrenamtlichen, die in der Corona-Zeit besondere Herausforderungen hatten. Und gleichzeitig haben alle nicht nur ein großes Durchhaltevermögen bewiesen, sondern vor allem ein großes Miteinander. Darauf sind Landrat Sebastian Straubel, die Bürgermeisterin und Bürgermeister der einzelnen Städte und Gemeinden stolz und möchten den Kindern, Jugendlichen und Ehrenamtlichen danke sagen. Und zwar mit einem Eis. In der kommenden Woche fährt deshalb ein Eiswagen durch die 17 Städte und Gemeinden im Coburger Land. Dort dürfen sich Kinder und Jugendliche sowie die Besitzer der Ehrenamtskarte jeweils ein Eis abholen. "Die Corona-Zeit war und ist für uns alle nicht leicht. Umso wichtiger ist es, dieses Durchhalten und dieses Miteinander auch zu würdigen", erklärt Landrat Sebastian Stra ubel, wie die Idee der Eiswagen-Tour durchs Coburger Land zustande kam. Wo der Wagen wann hält:

• Montag, 16. August: 14.30 Uhr: Sonnefeld, Domäne; 15.15 Uhr: Weidhausen, Rolf-Fischer-Platz; 16.15 Uhr: Ebersdorf, Rathaus; 17 Uhr: Grub am Forst, Rathaus; 17.30: Niederfüllbach, Rathaus;

• Dienstag, 17. August: 14.30 Uhr: Untersiemau, Spielplatz Piratenbucht; 15.15 Uhr: Großheirath, Rathaus; 16 Uhr: Itzgrund, Rathaus; 17 Uhr: Seßlach, Rathaus;

• Mittwoch, 18. August: 14.30 Uhr: Meeder, Rathaus; 15.30 Uhr: Bad Rodach, Schlossplatz; 16.30 Uhr: Ahorn, Rathaus; 17.15 Uhr: Weitramsdorf, Ortsmitte;

• Freitag, 20. August: 13 Uhr: Neustadt bei Coburg, Rathaus; 13.45 Uhr: Rödental, Rathaus; 14.30 Uhr: Dörfles-Esbach, Schule; 15.15 Uhr: Lautertal, Rathaus. red