D er Birkenbühl, ein zauberhafter Wald zwischen Obermembach, Weisendorf und Herzogenaurach, ist geprägt von vielen Birken. In früheren Jahrhunderten wuchsen dort auch zahlreiche Buchen und Eichen, deren Früchte im Herbst ein willkommenes Futter für die Schweinemast waren. Durch den Birkenbühl zieht sich die Jahrhunderte alte Hochstraße. W arum geht mitten durch den Wald ein Weg mit dem Namen Hochstraße?", fragte der sechsjährige Felix seinen Opa Leonhard, während sie an einem Novembertag durch den Wald liefen. Der erklärte ihm, dass die Hochstraße schon sehr alt sei und es sie seit fast tausend Jahren gebe. Leonhard war ein hagerer Mann, über 70 Jahre alt, und er hatte Freude mit seinem Enkel und dessen Interesse an Geschichten rund um seinen Heimatort Obermembach. Er lebte hier schon sein ganzes Leben. Manche Spötter behaupteten sogar, er wäre sein ganzes Leben nicht aus dem Dorf herausgekommen. Doch das störte ihn nicht, denn er war stolz auf seinen Ort, dort, wo er lebte. Zu Obermembach gehörte auch eine Kapelle, die dem heiligen Valentin geweiht war und die in einigen Jahren 300 Jahre alt wird.

F elix machte große Augen. "Wow, eine alte Straße, das war vielleicht früher eine uralte Ritterstraße!", raunte er. Sein Opa schweifte ab und kam ins Erzählen: "Vor tausend Jahren waren über diese alte Hochstraße die Königshöfe Büchenbach und Herzogenaurach verbunden." Felix unterbrach ihn "Das heißt, auf diesem Waldweg gab es früher Ritter?" Seine Augen wurden immer größer. Deutlich sah man die Neugier des Jungen in seinem Gesicht, als sein Opa ihm die Geschichte erzählte. O b Ritter hier vorbeikamen, das weiß ich nicht. Aber sicherlich wurde dieser Weg von Bauern und einfachen Leuten begangen. Menschen, die ihrer täglichen Arbeit nachgingen, sowie Knechte und Mägde auf der Suche nach der nächsten Arbeitsstelle", erklärte er seinem Enkel. "Weißt du Felix, der Birkenbühl und die Hochstraße sind magische Orte, um die herum es viele Geschichten und Sagen gibt", verriet er. "In unserem Wald gibt es einen Christbaum, der steht dort geschmückt sowohl im Winter wie auch im Sommer. Und keiner weiß, wie er dort hingekommen ist."

Der Mund von Felix war weit geöffnet. "Was, ein geschmückter Christbaum bei uns im Wald? Warum hast du mir das noch nie erzählt? Können wir da sofort hin und ihn ansehen?", fragte er. "Ich hole noch schnell meine Schwester Marie, und dann musst du uns unbedingt diesen magischen Ort zeigen." A ls seine zehnjährige Schwester Marie von dem geschmückten Christbaum erfuhr, war auch sie kaum mehr zu stoppen. "Wie kann es sein, dass mir noch keiner von einem geschmückten Christbaum in unseren Wald erzählt hat?" Leonhard nahm die beiden Enkel an die Hand und ging mit ihnen von der Kapelle in Obermembach aus östlich in den Birkenwald.

Auf der ersten Anhöhe oben, von der man rechts nach Reuth bei Weisendorf abbiegen kann und es geradeaus den Hügel hinunter nach Herzogenaurach geht, da bog er mit den Kindern links ab. "Hier befand sich früher die alte Hochstraße. Unsere Vorfahren fuhren hier ihre Ernte von den Äckern nach Herzogenaurach, nach Büchenbach und in den Norden nach Hannberg und nach Höchstadt", begann er die Geschichte fortzusetzen. Seine Worte verfehlten ihre Wirkung nicht.

Die beiden Kinder sprühten vor Fantasie und suchten in ihrer kindlichen Art den Waldweg ab. Vor ihnen befanden sich unsichtbare Fußspuren von Rittern, Knechten oder Bauersfrauen aus dem Mittelalter.

D ie drei liefen schon ein paar Minuten in der Richtung auf dem Weg, als die Kinder ungeduldig wurden. "Wo ist der Baum? Wann kommt er endlich?", fragte Felix, und auch Marie stimmte ihrem Bruder zu. Auf einmal war er da. Auf der linken Seite befand sich eine drei Meter hohe Fichte. Sie war mit vielen Sternen, selbst gebastelten Engeln und roten und goldenen Weihnachtskugeln geschmückt. Sogar eine rote Nikolausmütze hing dort und auf der Spitze befand sich ein Stern. "Das ist ja wie an Weihnachten", hauchte Marie mit sanfter Stimme. Und auch Felix war begeistert "Und da steht ja ein richtiger Schlitten davor." In der Tat stand vor dem Christbaum ein kleiner Holzschlitten. O pa, weißt du wer diese Fichte so schön geschmückt hat? Und was es damit auf sich hat?", fragte Marie mit großen Augen. Denn Opa wusste schließlich alle Geschichten von früher und bestimmt konnte er auch dieses Geheimnis lüften. "Als ich ein kleiner Junge war, damals nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind wir hier schon immer im Birkenbühl rumgelaufen. Schon damals stand an dieser Stelle ein Christbaum. Der hatte ein paar Strohsterne und Figuren aus Holz hängen und einen Stern auf der Spitze. Und wir Kinder gingen in den Wochen vor Weihnachten immer hier raus und suchten den Baum auf." W arum in der Zeit vor Weihnachten?", fragte Felix. "In den vier Wochen vor Weihnachten feiern wir Advent. Das ist die Zeit, in der man auf das Christkind wartet, und als Kind fällt das Warten besonders schwer", erzählte Opa Leonhard. "Wolltest du da schon deine Geschenke im Wald abholen?", fragte Felix. "Nein, Geschenke waren damals nicht so wichtig. Wir Kinder sind hier in den Wald gegangen, weil wir fest überzeugt waren, dass das Christkind hier vorbeikommt. Wenn es einen Ort gibt, wo ein geschmückter Christbaum steht, dann musste hier das Christkind vorbeikommen. Da war ich mir als Junge sicher." D ann hast du auf das Christkind gewartet?", fragten die Kinder im Einklang. "Damals hatten wir viele Sorgen, denn es gab eine schlimme Krankheit, Keuchhusten, eine Seuche, und viele im Dorf, auch meine zwei Brüder und meine Mutter, waren damals sehr krank. Ich bin hierhergekommen und wollte mit den Christkind reden, dass alle bis Weihnachten gesund sind, die Krankheit vorübergeht und wir ein schönes Weihnachtsfest feiern können."

"Ja, aber ihr habt doch eine Kapelle, da ist es doch einfacher, mit dem Christkind zu reden", fragte Felix. "Da hast du natürlich recht, und das ist auch der richtige Platz für deine Bitten an Jesus. Doch als kleines Kind war ich so begeistert von der Idee, dass hier im Birkenbühl am Christbaum das Christkind vorbeikäme, dass ich jeden Sonntag vor Weihnachten im Advent nach draußen lief und auf das Christkind wartete."

D ie beiden Kinder waren sprachlos. Diese Geschichte war so beeindruckend. Als sie am Abend zu Hause bei ihren Eltern waren, gab es nur ein Gesprächsthema. "Stellt euch vor, wir haben einen geschmückten Christbaum im Wald gesehen. Und dort hat der Opa immer auf das Christkind gewartet!" Mama und Papa wussten zwar, dass es im Wald einen Baum gab, an dem ein paar bunte Kugeln hingen, aber sie hatten es in ihrem Alltag schon längst vergessen.

Der Vater erinnerte sich, dass auch er als Kind sehr fasziniert war von dem Christbaum im Wald. Er fühlte sich wieder wie der kleine Junge von damals, als er seine Kinder so begeistert sah. Er versprach, dass man am nächsten Adventssonntag einen Spaziergang in den Birkenbühl machen könnte, um den Christbaum aufzusuchen. Es war ja nicht mehr lange hin, denn der erste Advent war bereits Ende November. A m ersten Adventssonntag machen wir den Spaziergang zum Christbaum im Birkenbühl", versprach Papa. "Vielleicht hilft ja das Christkind, dass auch unsere Seuche mit dem Coronavirus endlich vorbeigeht", meinte er nachdenklich. "Du hast recht, jeder Ort der Hoffnung ist eine gute Sache, die wir in dieser Zeit der Corona-Pandemie dringend brauchen", meinte seine Frau lächelnd, und sie strich den Kindern über die Köpfe. "Da habt ihre eine gute Idee gehabt!"