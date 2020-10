In drei Bürgerversammlungen will Bürgermeisterin Angela Hofmann die Kronacher Bevölkerung über das aktuelle Stadtgeschehen und interessante Entwicklungen in den Stadtteilen informieren.

Den Anfang macht die Vogtendorfer Bürgerversammlung am Dienstag, 3. November. Versammlungen für das gesamte Kronacher Stadtgebiet am Mittwoch, 4. November, und den Stadtteil Dörfles am Donnerstag, 5. November, schließen sich an. In Dörfles steht außerdem die Wahl eines Ortssprechers auf der Tagesordnung. Alle Veranstaltungen finden um 19 Uhr im Kronacher Schützenhaus statt, weil dort die coronabedingten Abstandsregeln eingehalten werden können.

Nach dem Bericht der Bürgermeisterin haben die Bürger die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden oder Fragen zu stellen. Aufgrund der Corona-Situation ist für alle drei Bürgerversammlungen eine Voranmeldung erforderlich. Die Daten (Name und Angaben zur Erreichbarkeit) können unter der Rufnummer 09261/97-209 oder per E-Mail an poststelle@stadt-kronach.de übermittelt werden. red