Die Arbeiten am Wiederaufbau des Arnshäuser Dorfbrunnens haben am Freitag mit der Aufstellung der Holzstämme begonnen. Im Anschluss daran wird die Brunnentechnik installiert.

Nicht mehr standsicher

Nachdem im Herbst bei einer Prüfung festgestellt wurde, dass die Brunnenteile nicht mehr standsicher waren, wurden diese abgebaut, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Um den Arnshäuser Bürgern weiterhin die Wasserentnahme zu ermöglichen wurde von den Mitarbeitern der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH ein provisorischer Wasserlauf montiert. In Absprache mit den Stadträten von Arnshausen und weiteren Vertretern des Stadtteils wurde festgelegt, dass der neue Brunnen identisch zum bisherigen aufgebaut werden soll. Aus dem Stadtwald wurden zwei geeignete Eichenstämme zu diesem Zweck ausgesucht und an eine Zimmerei zur Bearbeitung gegeben. Diese fertigte gleichzeitig den neuen Holztrog an. red