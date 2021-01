Die sogenannte 15-Kilometer-Regel ist für alle Bewohner des Landkreises Coburg ab sofort aufgehoben. Denn - anders als in der Stadt Coburg - lag der Inzidenzwert sieben Tage in Folge unter 200 (siehe dazu auch Seite 9). Was allerdings auch künftig gilt, ist die Maskenpflicht in Geschäften und dem ÖPNV sowie auch generell in den Zentren verschiedener Städte und Gemeinden im Landkreis. Insbesondere gilt die Maskenpflicht an diesen Orten:

Rödental

• Parkdeck mit Tiefgarage Rathausstraße

•Parkdeck mit Tiefgarage Mecklenburger Straße

• Parkplatz Gnaileser Straße

• Parkplatz Bürgermeister Ferdinand-Fischer-Straße

• Parkplatz Rathausstraße/Hallenbad

• Tiefgarage Bürgerplatz 2

Neustadt bei Coburg

• Fußgängerzone/Marktplatz

Bad Rodach

• Bereich Marktplatz, und zwar in Nord-Süd-Richtung von Herrengasse 1 bis Einmündung Alexandrinenstraße/Wallgasse sowie in West-Ost-Richtung von Hildburghäuser Straße (Einmündung Neugasse) bis Coburger Straße/Einmündung Fahrstraße

• Bahnsteig am Bad Rodacher Bahnhof

• Kurpark

Seßlach

• Maximiliansplatz

• Kirchplatz

Sonnefeld

• Domänenplatz