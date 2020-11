Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Stadt findet am Dienstag, 1. Dezember, um 14 Uhr in der Adam-Riese-Halle statt. Folgende Bauanträge werden dabei behandelt: Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage im Georgenring 4 in Unterzettlitz; Nutzungsänderung und Umbau einer Bankfiliale zum Einfamilienwohnhaus mit Garage In der Au 12 in Altenbanz; barrierefreier Umbau des Einfamilienwohnhauses zum Zweifamilienwohnhaus in der Siechenstraße 4 in Bad Staffelstein; Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und Garage im Georgenring 3 in Unterzettlitz; Umnutzung des Dachbodens zu Wohnzwecken, Umbau mit gaubenartiger Dachanhebung, in der Bamberger Straße 29 in Bad Staffelstein; Nutzungsänderung des bestehenden Nebengebäudes mit Garage in der Krausenbachstraße 38 in Wolfsdorf; Tektur zum genehmigten Bauantrag über Neubau eines Mehrfamilienhauses in Schönbrunn. Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit einer Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Nebengebäude in der Stadtstraße 5 in Wolfsdorf. red