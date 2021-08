"Der Bahnhof Marktschorgast ist vollständig in Betrieb und steht den Reisenden nun zur Verfügung, selbst wenn in den nächsten Wochen noch kleinere Restarbeiten stattfinden. Nach derzeitigem Stand wurden in die Baumaßnahme 4,2 Millionen Euro investiert. Der Bauverlauf war reibungslos. Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit mit der Kommune und der Baufirma", teilte ein Bahnsprecher mit. Die Verkehrsstation Marktschorgast hat sich durch die Investition völlig verändert.

Neu angelegt wurde der Bahnsteig 2, den man treppauf und treppab über je 42 Stufen über die Personenüberführung erreicht. Rückgebaut wurden der Reisendenübergang sowie der Mittelbahnsteig. Erneuert wurde der Bahnsteig am Gleis 1 in nahezu alter Lage. Jetzt gibt es eine dynamische Fahrgastinformation und zwei Wetterschutzhäuschen pro Bahnsteig. Außerdem wurde das Wegeleitsystem im gesamten Bereich des Bahnhofs installiert. Die Verkehrsstation Bahnhof Marktschorgast präsentiert sich jetzt wie auf diesem Bild. Foto: Bruno Preißinger