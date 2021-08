Auf dem neuen Areal der Hochschule in der Schlachthofstraße 1 befindet sich ein Kreativraum, der zum Entdecken und Schauen einlädt: der Creapolis Makerspace. Er steht unter dem Motto "Eigene Ideen umsetzen. Neue Fertigkeiten lernen. Kreative Gemeinschaft erleben". Der Makerspace ist eine offene Werkstatt, in der traditionell gewerkt werden kann, aber auch High-Tech-Lösungen ihren Platz haben. Die Besichtigung findet am Mittwoch, 18. August, um 10 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte melden sich bitte unter Telefon 09561/705380 oder direkt im Awo-Treff an. red