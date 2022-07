Konrad Schreiner ist der älteste Mitarbeiter im Landratsamt Bad Kissingen, mit fast 88 Jahren ist für ihn Ende des Jahres aber offiziell Schluss. Dann hat er sich 35 Jahre lang als Zeltwart um alle anstehenden Arbeiten gekümmert. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. "Sie waren immer zur Stelle, egal ob es um Rasen mähen, Zeltaufbau oder ums Zuhören ging. Sich in einem so hohen Alter noch für die Gemeinschaft einzubringen ist sehr bemerkenswert", wird Landrat Bold in der Pressemitteilung zitiert. "Mir hat die Arbeit immer gut gefallen, aber irgendwann ist einfach Schluss", sagte Schreiner. Er führte als Selbstständiger viele Jahre ein Baugeschäft und betreibt heute noch eine kleine Landwirtschaft. Nachdem er seine Baufirma verkauft hatte, widmete er sich als Zeltplatzwart dem Zeltplatz "An der Zent", der gleich neben seinem Haus zu finden ist. Hier, oberhalb der Stadt Münnerstadt, kümmerte er sich um die 0,9 Hektar große Zeltplatzwiese samt Versorgerhaus mit Küche, Aufenthaltsraum und Toilettenanlagen.

Bis zu 120 Personen können hier campieren. "Der Platz ist während der Saison jährlich nahezu durchgängig belegt", sagt Daniel Korn von der Kommunalen Jugendarbeit.

Schreiners Aufgabe bestand darin, die Gruppen zu empfangen, sich nach dem Aufenthalt um die Rücknahme zu kümmern, darunter fällt die Rückgabe von Schlüsseln, Strom ablesen, zu überprüfen, ob alles ordentlich hinterlassen oder etwas beschädigt wurde. Weiterhin kontrollierte er den Platz während der belegungsfreien Zeiten, übernahm kleinere Reparaturen und erledigte zuverlässig die Mäharbeiten der Wiese und den Rückschnitt der Hecken. "Hier war immer was los, es gab immer etwas zu tun, wenn es den jungen Leuten gefallen hat, dann kamen sie wieder, und das ist ja auch eine gute Werbung für unsere Region", fasst Schreiner zusammen.

Bis vor wenigen Jahren lief noch die Abrechnung der Stromgebühren mit den Gruppen durch seine Hand und klar, auch bei Information und Hilfe zu lokalen Gegebenheiten war Schreiner Ansprechpartner Nummer eins - Tipps zu Einkaufsmöglichkeiten vor Ort inklusive. Viele Gruppen nehmen regelmäßig an den Freizeitfahrten teil, so wundert es nicht, dass sich über die Jahre hinweg Freundschaften entwickelten. Erfahrungen, die sich zu Lebensweisheiten wandelten, gab Schreiner gerne an die jüngere Generation weiter. "Er stand Tag und Nacht zur Verfügung und kümmerte sich immer mit Herzblut um alles", blickt Korn auf die Tätigkeit von Schreiner zurück. "Wir werden Ihre freundliche Art und Kompetenz vermissen", so Landrat Thomas Bold und wünschte Schreiner "alles erdenklich Gute." Am 31. Dezember 2022 legt Schreiner seinen Dienst als ältester Mitarbeiter im Landratsamt Bad Kissingen nieder. red