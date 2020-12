Kurz vor 0.30 Uhr am Sonntag musste die Polizei in die Weidacher Straße nach Scheuerfeld zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und seiner gleichaltrigen Freundin ausrücken. Da der Störenfried offenbar unter Alkoholeinfluss stand und nach der Reiberei mit seinem Auto wegfuhr, machten sich die Beamten auf die Suche nach ihm. Nur wenig später entdeckten die Beamten den Mann in Weitramsdorf - betrunken mit über 1,3 Promille. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab und brachten ihn zur Blutentnahme ins Klinikum und anschließend zu seinen Eltern. Ungefähr eine Dreiviertelstunde später trafen die Beamten erneut auf den betrunkenen 35-Jährigen. Trotz der zuvor ermahnenden Worte der Polizisten hatte sich der Mann wieder ins Auto gesetzt und war zurück zu seiner Freundin gefahren. In deren Wohnung nahmen die Beamten dann den Unbelehrbaren in Gewahrsam und traten mit ihm den altbekannten Weg ins Klinikum an. Dort musste der Mann zum zweiten Mal eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Rest der Nacht verbrachte der 35-Jährige in einer Arrestzelle, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Die zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss werden den Streitsüchtigen sicher teuer zu stehen kommen. Zudem wird er wohl für längere Zeit seinen Führerschein nicht mehr wiedersehen. pol