Im Zuge der Verkehrsprävention haben die Beamten der Polizeiinspektion Kulmbach 2020 Dutzende gezielte Kontrollmaßnahmen, Lasermessungen oder auch Verkehrskontrollen durchgeführt - an sieben Tage in der Woche rund um die Uhr Nun zieht die PI Kulmbach Bilanz.

"Grüß Gott, Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte." So begannen zahlreiche Szenen auf den Straßen. Die Kulmbacher Beamten spürten zahlreiche Verkehrsverstöße oder auch Verkehrsstraftaten auf. Bei der Überwachung von Geschwindigkeitsbeschränkungen erhielten sie hierbei Unterstützung durch die Verkehrspolizei Bayreuth.

So mussten bei 214 Geschwindigkeitsmessungen an Unfallhäufungspunkten oder auch Stellen mit der Gefahr von Überschreitungen 735 Anzeigen und 3340 Verwarnungen ausgesprochen werden. 90 Fahrverbote wurden verhängt. In 53 Fällen wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eröffnet. Hier konnten überwiegend Alkoholwerte über der 1,1-Promille-Grenze festgestellt werden. Dies hatte zumeist die Abgabe des Führerscheins für mindestens einen Monat und eine Geldstrafe zur Folge.

Kurioser Vorfall

Wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit aufgrund eingeschränkter Fahrtüchtigkeit wurde in 100 Fällen ermittelt. Darunter fallen Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln oder unter Alkoholeinfluss mit einem Wert von bis zu 1,09 Promille. Ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße waren hier die häufigste Konsequenz. Den Spitzenwert einer Blutuntersuchung erreichte eine Frau mit einem stolzen Wert von 3,05 Promille.

Ein kurioser Vorfall dürfte den Kulmbachern noch aus dem August im Gedächtnis sein, bei dem ein Fahrzeugführer sein Auto betrunken in die Flutmulde gelenkt hatte und anschließend geflüchtet war. Er konnte in der Notaufnahme des Klinikums Kulmbach festgenommen werden. Hier gab er an, von einer Treppe gestürzt zu sein.

Auch der Schwerlastverkehr wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Auge behalten. Es konnten dabei 76 Regelwidrigkeiten festgestellt werden. Die Kontrolltätigkeiten erfolgten mit den Beamten der VPI Bayreuth.

Handy am Ohr kostet 100 Euro

Schnell mal eine Nachricht auf dem Handy lesen oder einen Anruf entgegennehmen. Vielen Verkehrsteilnehmern ist die Gefahr der Ablenkung nach wie vor nicht bewusst. So konnten im vergangenen Jahr 155 Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, die verbotswidrig ein Smartphone oder ähnliches Gerät während der Fahrt nutzten. Allein zu diesem Tatbestand wurden Bußgelder in einer Höhe von über 15 000 Euro verhängt. Der Regelsatz hier besteht bei 100 Euro zuzüglich Gebühren und einem Punkt in Flensburg. Im Bereich der Schulwegsicherung konnten knapp zehn neue Schulweghelfer und 43 Schülerlotsen gewonnen werden. Einen besonderen Dank richtet die Polizei an die aktiven 169 Schulweghelfer und 55 Schülerlotsen für ihre wertvolle Arbeit.

Die Polizei appelliert an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer und bittet um Beachtung der Gesetze - auch zur eigenen Sicherheit. Jedoch rechnen die Beamten für 2021 nicht mit weniger Verkehrsverstößen, da mit zunehmenden Lockerungen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie mit mehr Verkehrsfluss auf den Straßen zu rechnen sei. red