Der Ökologisch-Botanische Garten (ÖBG) der Uni Bayreuth beherbergt eine außergewöhnlich artenreiche Vogelwelt.Eine Exkursion für Frühaufsteher am Samstag, 12. Juni, gibt einen Eindruck von dieser Artenfülle. Viele davon sind aber erst durch ihre charakteristische Stimme zu entdecken. Daher liegt ein Schwerpunkt auf dem Erkennen der Gesänge und Rufe. Manche, wie der Buchfink oder der Zilpzalp, sind einfach zu bestimmen, bei anderen, wie bei den Grasmücken oder den Meisen, ist mehr Übung erforderlich. Da die Gesangsaktivität in den Morgenstunden am größten ist, beginnt die Führung schon um 5.30 Uhr am Haupteingang des Botanischen Gartens auf dem Uni-Campus. Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) und dem ÖBG organisiert und durchgeführt. Teilnehmende können gerne Fernglas und Vogelbestimmungsbuch mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung ist erforderlich, entweder unter www.bayceer.uni-bayreuth.de/obg_fuehrung/ oder unter der Telefonnummer 0921/552961. Foto: ÖBG/Robert Pfeifer