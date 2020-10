Mit dem Beginn des neuen Schuljahres hat der Bad Kissinger Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Brigitte und Burkhard Ascherl seine Proben wieder aufgenommen. Nach längerer Corona-Pause gibt es trotz strenger Abstands- und Hygieneregeln wöchentliche Treffen. Eigentlich sollte in diesem Jahr das 20-jährige Bühnenjubiläum des Chores im Kurtheater mit einem großen Musical gefeiert werden. Corona-bedingt entfiel auch der für Juni geplante Diözesane Kinder- und Jugendchortag mit rund 500 Kindern und Jugendlichen in Bad Kissingen. Beide Veranstaltungen sollen 2021 nachgeholt werden. Interessierte Mädchen und Jungen kommen einfach zu den Schnupperproben mittwochs am 14., 21. und 28. Oktober in die Städtische Musikschule,Geschwister-Scholl-Platz 3 (Tel. 0971/807 44 01). Die Proben sind immer mittwochs in der Städtischen Musikschule, für Schüler der 1. und 2. Jahrgangstufe von 15 bis 15.45 Uhr und der 3. bis 6. Jahrgangstufe von 15.45 bis 16.45 Uhr. Der Jugendchor ab 7. Jahrgangsstufe singt von 16.45 bis 17.45 Uhr. Foto: Brigitte Ascherl