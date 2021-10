Auf den Spuren von Theodor Fontane und König Ludwig II. erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kulturhistorischen Führung "Kapellenfriedhof und Marienkapelle" von Gerhard Wulz Wissenswertes über die Geschichte und Gestaltung der Anlage. Die rund 90-minütige Tour startet am Sonntag, 17. Oktober, um 14 Uhr am Liebfrauensee; Treffpunkt ist dort am Pavillon. Karten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Für die Führung gelten die 3-G-Regeln. Foto: Heji Shin