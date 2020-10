Am Samstag, 17. Oktober, spielt Delta Danny in der Kronacher Café-Bar "Karibik" ab 20 Uhr. Delta Danny alias Danny Schumacher hat den Blues im Blut und in der Stimme. Die virtuose Gitarristin blättert in der frühen Blues-Geschichte. Von den Roots des Country-Blues zu den traditionellen Blues-Songs zwischen Memphis und Chicago. Folk und Rock-Klassiker und zahlreiche eigene Songs runden das Programm ab. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Platzreservierung unter 09261/51361 wird gebeten. Foto: PR