Unter dem Thema "Sei gut, Mensch" sammelt die katholische Pfarrei St. Johannes vom 28. September bis zum 4. Oktober für bedürftige Menschen und soziale Projekte auch in Kronach. Die Caritas unterhält in Kronach einen Sozialladen und eine Kleiderkammer, Beratungsstellen und individuelle Hilfen. Auch in den Pfarrämtern gibt es eine Caritassprechstunde, die für akute Situationen Hilfe leistet, zum Beispiel mit Gutscheinen für den Sozialladen. Die gesellschaftliche Situation bringt mehr und mehr Menschen in finanzielle und soziale Schieflagen.

In diesem Jahr ist eine Haussammlung coronabedingt nicht möglich. Deshalb werden bei vielen Haushalten Überweisungsträger mit einem kurzen Anschreiben in die Briefkästen gelegt. Ohne ehrenamtliches Engagement vieler Pfarrangehöriger ist eine solche Aufgabe nicht leistbar, aber der Dienst an den Armen und Bedürftigen gehört zu den dringlichen Aufgaben christlicher Nächstenliebe.

Wer keinen Überweisungsträger in seinem Briefkasten findet, kann sich in den katholischen Kirchen einen mitnehmen. Spendenquittungen können ausgestellt werden. Auch auf direktem Weg ist eine Spende an die katholische Kirchenstiftung Kronach, DE14 771200731290230701, Verwendungszweck: Caritassammlung, möglich. red