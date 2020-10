Unser heimischer Kolibri wird Taubenschwänzchen genannt, nach seinem Hinterteil, das dem einer Taube ähnelt. Viele halten diesen heimischen Nachtfalter aus der Familie der Schwärmer eben für einen Kolibri. Inzwischen ist dieser Falter, der noch im Oktober fliegt, im gesamten Landkreis vertreten. An Schmetterlingsfliedern ist er oft zu sehen, wenn er im Schwirrflug, er fliegt auch rückwärts, an den Blüten nascht. Ein Brummen ist auch zu hören, wenn er hyperaktiv wegen seines hohen Energieverbrauchs von Blüte zu Blüte fliegt. Durch diesen Schwirrflug ist er auch vor Krabbenspinnen sicher, die in den Blüten auf Kundschaft warten. Als Wanderfalter erschließen sie sich mit gewaltigen Flugleistungen neue Futterareale. Flüge von Schweden bis Norditalien sind nachgewiesen, 3000 Kilometer keine Seltenheit. Die Häufigkeit in Erlangen-Höchstadt nimmt zu, immer mehr Menschen berichten über Kolibris, die sie gesehen hätten. Foto: Bernhard Schmalisch