Auf dem Parkplatz des Golf-Clubs in Fridritt parkte in der Zeit vom 5. bis 14. Juli eine Frau ihren schwarzen Mercedes. Als sie zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine Delle auf dem Dach fest. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro, so die Polizei. Hinweise können an die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 gerichtet werden. pol