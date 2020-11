Bamberg — In der Weihnachtszeit kann man es sich wunderbar mit einer Tasse Tee daheim gemütlich machen. Das geht aber noch viel besser, wenn das Zuhause auch noch schön dekoriert ist. Wir haben Katharina Schröder und Clara Hoffmann vom Spielmobil Bamberg besucht und uns zwei Bastelideen für weihnachtliche Deko zeigen lassen.

Einsatz im Ankerzentrum

Das Spielmobil ist seit 1992 in Trägerschaft von Chapeau Claque im Auftrag der Stadt Bamberg unterwegs. Jährlich werden über 100 Spielaktionen veranstaltet und somit bis zu 5000 Kinder erreicht. Das Spielmobil will damit einen Beitrag zur Erhaltung der spielpädagogischen Arbeit in Bamberg leisten. Aktuell finden viele Aktionen im Ankerzentrum statt, um den Kindern der Geflüchteten dort zu ermöglichen, auch etwas Schönes zu basteln, wie Katharina Schröder erzählt.

Auf dieser Seite sind die Anleitungen für einen Weihnachtsengel und einen Papierstern zu finden - zum Selberbasteln für Kinder, aber natürlich auch für Erwachsene.