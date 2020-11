Die ökumenische Friedensdekade feiert 40-jähriges Bestehen. "Umkehr zum Frieden" lautet kurz und bündig das Motto zum Auftakt des Jubiläums, dessen Veranstaltungen in Coburg in diesem Jahr von den beiden Coburger Dekanaten, evangelisch und katholisch, sowie der altkatholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus verantwortet werden. Traditionell sind auch Gläubige anderer Religionen, wie etwa Muslime, Juden und Buddhisten eingeladen. Der Eröffnungsgottesdienst findet am Sonntag, 8. November, um 17 Uhr in St. Moriz statt. Prediger ist Kirchenrat Rüdiger Glufke, einst Referent von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Glufke hat als Militärseelsorger Einblick in die ethischen Fragen der Friedenssicherung und die seelischen Nöte von Soldaten. Foto: CT-Archiv/J. Berger