Die meisten der bestehenden grundzentralen Orte (Klein- und Unterzentren sowie der Siedlungsschwerpunkt) werden künftig als Grundzentren bestimmt, die Nahbereiche zum Teil angepasst. So steht es in dem geänderten Regionalplan, im Bereich zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte. Der regionale Planungsverband für die Region Main-Rhön listet den aktuellen Status aller Gemeinden auf. Zeitlofs, Unsleben und Wasserlosen sind wegen Defiziten in der "Ausstattung" keine (Grund-)Zentren mehr.

Das gilt auch für Rauhenebrach, Saal an der Saale und Schwanfeld, die künftig als ergänzende Versorgungsorte geführt werden. Die aktualisierte Karte des Planungsverbandes zeigt die drei Oberzentren (Schweinfurt, Bad Kissingen, Bad Neustadt), sieben Mittelzentren und die Grundzentren in den vier Landkreisen auf.

Im ersten Quartal 2023 startet das Beteiligungsverfahren für den Entwurf: Die Kommunen können sich äußern, Stellungnahmen dürfen auch die Nachbarregionen, die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange abgeben. Das beschloss der Planungsausschuss in seiner Sitzung. Dieser entlastete zudem den Vorsitzenden Thomas Bold und die Geschäftsführer für das Jahr 2021: In den Büchern stehen rund 65.000 Euro für den Verwaltungs- und etwas mehr als 3500 Euro für den Vermögenshaushalt. Auch den Haushalt für 2023 verabschiedete der Ausschuss: 76.700 Euro sind für den Verwaltungs- und 3300 Euro für den Vermögenshaushalt vorgesehen. khhp