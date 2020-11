Eines der mit "Top" priorisierten Projekte des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (Ilek) lautet "E.1 - Kernwegekonzept erstellen und umsetzen". Es war auch Thema im Gemeinderat in Königsfeld. Kernwege sind Wirtschaftswege in der Flur. Sie erschließen große Flurlagen und sind wichtige Verbindungswege für die Landwirtschaft. In enger Abstimmung mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken war im Vorfeld das Leistungsbild Kernwegenetz Region Jura-Scheßlitz erstellt worden. Dieses ging an drei Büros mit der Bitte um Abgabe eines Angebotes. Nach Vorlage und Prüfung der Angebote kann nun der Förderantrag zur Erstellung eines Kernwegenetzkonzeptes gestellt werden. Diesem Antrag sollten die Beschlüsse des Stadtrates von Scheßlitz sowie der Gemeinderäte von Königsfeld, Stadelhofen und Wattendorf beiliegen, die die Erstellung dieses Konzeptes befürworten.

Nach Vorlage eines positiven Förderbescheides kann der Auftrag an das Büro mit dem wirtschaftlichsten Angebot erteilt werden. Der Bearbeitungszeitraum wird rund ein Jahr betragen. Der Gemeinderat zeigte sich mit diesem Ablauf einverstanden und stimmte der Erstellung eines Kernwegenetzkonzeptes der Ile Region Jura-Scheßlitz zu.

Die Bürgerversammlungen in den einzelnen Ortschaften im Jahr 2020 entfallen aufgrund der

aktuellen Corona-Situation.

Abschließendes Thema war das Mitfahrportal. Hier können über einen Link auf der Homepage Fahrgelegenheiten eingetragen werden. Bei einer Laufzeit von zwei Jahren fallen monatliche Kosten in Höhe von 1 Cent pro Einwohner an. Der Gemeinderat verfolgt die Möglichkeit momentan nicht weiter. red