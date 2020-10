Das BBV Bildungswerk im Bezirk Oberfranken gibt ihre nächsten Veranstaltungstermine bekannt.

Programm und Anmeldung sowie weitere Informationen gibt es in der BBV Hauptgeschäftsstelle Bamberg, unter der Telefonnummer 0951/965170, per Fax an 0951/96517150, via E-Mail: an oberfranken@bayerischerbauernverband.de oder online unter www.bayerischerbauernverband.de/termine.

Internet und Datenschutz - wie bewege ich mich sicher im Netz und wie kann ich meine Daten schützen?: Mittwoch, 2. Dezember, um 19 Uhr in Hausen, Pilatushof.

Notfall- und VertretungsCheck - Im Notfall richtig handeln - Vorsorge treffen: Tagesseminar, Freitag, 12.

Februar 2021, ab 9.30 Uhr bis circa 16 Uhr in Hirschaid, Brauereigasthof Kraus.

Hofübergabeseminar -

Bringen Sie die Zukunft Ihres Betriebes auf einen sicheren Weg: Tagesseminar, Freitag, 26. Februar 2021, ab 9 Uhr bis circa 16 Uhr in Pinzberg, Landgasthof Schrüfer.

Lehrgang Topfit im Agrarbüro: fünftägiger Intensivkurs im von Freitag, 26. Febuar, bis Freitag, 26. März 2021 in Hausen, Pilatushof, in 30 Stunden - verteilt auf 5 Tage (Unterrichtstage sind nur freitags).

Veranstaltungen des BBV Bildungswerkes im Bezirk Oberfranken sind grundsätzlich für jedermann zugänglich. red