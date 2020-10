Die RSG Frankenhof in Sonnefeld veranstaltet am Wochenende ihr zweites Reitturnier 2020. Es finden Springprüfungen bis zur schweren Klasse (S*) statt. Beginn ist am Freitag, 2. Oktober, um 8.30 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A*, anschließend folgt eine Springpferde-L-Prüfung, dann im Tagesverlauf jeweils ein L-, M*- und M**-Springen, bevor gegen 17.30 Uhr ein S*-Springen den Turniertag abschließt. Ähnlich ist die Zeiteinteilung am Samstag und Sonntag; am Samstag findet jedoch statt der Springpferdeprüfungen ein A*- und A**-Springen statt, letzte Prüfung ist wie am Freitag ein S*-Springen gegen 17 Uhr. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit einer Einsteigerprüfung, einem Springreiterwettbewerb, dann werden die Anforderungen immer höher, bis zum abschließenden Stilspringen der Klasse M* mit Idealzeit ab 16 Uhr. Auch diesmal sind keine Zuschauer erlaubt, die Anlage muss weiträumig abgesperrt werden. Die Teilnehmer haben nach Beendigung ihrer Ritte die Reitanlage wieder zügig zu verlassen, Siegerehrungen finden ohne Pferd statt. Für alle Reitsportinteressierten ist wieder clipmyhorse.tv vor Ort und überträgt alle Prüfungen live im Internet. red