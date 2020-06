Das Zuhause ist nicht die Heimat

Als Irmgard Rebhan als Irmgard Hirschberger am 26. Juni 1930 in der schlesischen Metropole Breslau als zweites von drei Kindern das Licht der Welt erblickte, zogen schon dunkle Wolken über die gutbürgerliche Welt herein. Die Weimarer Republik ging dem Ende entgegen, und das sollte sich in Irmgards Kindheit und Jugend stark bemerkbar machen.

Zwar wuchs sie gut behütet auf, musste aber schon als Kind spüren, was es heißt, in einem totalitären, menschenverachtenden Staat aufzuwachsen. Ihr Vater war ein begnadeter Tüftler. Aus einfachen Mitteln bastelte er sich einen Detektor, mit dem er ausländische Radiosender empfangen konnte. Noch heute klingen der Neunzigjährigen die Worte ihrer Mutter im Ohr: "Kind, sag bloß nichts, die holen sonst Papa ab."

Mit neun Jahren der erste Schock: Ihr Vater, Jahrgang 1900, wurde wie viele andere Männer zur Wehrmacht einberufen. "Plötzlich stand meine Mutter mit meiner Schwester und mir alleine da", erinnert sich die Jubilarin an diese Tage. Dass es noch viel schlimmer kommen wird, konnte das Kind nicht ahnen. Es ist Februar 1945. Für die Familie, die 1944 auf drei Mädchen angewachsen ist, hieß es, ein paar Habseligkeiten zu packen und die vertraute Heimat zu verlassen - Ziel ungewiss. Ob der Vater noch lebte, wusste die damals 15-Jährige auch nicht. "Wer das nicht am eigenen Leib mitgemacht hat, sein Zuhause und Vertrautes und Liebgewonnenes zurücklassen zu müssen, kann nicht nachfühlen, was wir damals durchlebt haben", erzählt Irmgard Rebhan und ergänzt: "Es war die Hoffnung, dass wir wieder zurückkommen können, die uns über Wasser gehalten hat."

Über Dresden führte der Weg nach Westen. "Die Milch für meine kleine Schwester haben wir am Kessel der Dampflock warm gemacht", erinnert sich Irmgard Rebhan. Einen Tag, nachdem die Familie Dresden verlassen hatte, begannen die verheerenden Luftangriffe auf Elbflorenz. Über Coburg führte der Weg der Familie nach Oberlauter.

Eine Welt brach für sie zusammen

Als nach Ende des Zweiten Weltkriegs klar wurde, dass ihre Heimatstadt Breslau unerreichbar geworden war, brach für Irmgard eine Welt zusammen. Die ersten Jahre in Oberlauter waren alles andere als einfach. "Wir wurden beäugt, und uns hat die Bevölkerung das Gefühl gegeben, nicht willkommen zu sein", weiß die Jubilarin heute noch zu berichten. "Dass wir nicht freiwillig hier waren, interessierte die wenigsten." Gern hätte sie sich gewünscht, dass sie Unterstützung erfahren hätte, wie sie heutigen Flüchtlingen entgegengebracht wird. "Man kann sich nicht vorstellen, was wir damals mitgemacht haben. Mitleid hatte mit uns niemand", sagt Rebhan. Froh war sie in dieser Zeit darüber, dass ihr Vater als "entwaffneter Deutscher" schon kurz nach Kriegsende wieder zu seiner Familie gestoßen ist.

Das Leben ging weiter. In Unterlauter hat sie mit Heinz Rebhan ihre große Liebe gefunden. Im Jahr 1949 erblickte Sohn Joachim das Licht der Welt. Heiraten durften die beiden aber noch nicht. Das junge Paar musste bis 1951 warten, bis beide 21 Jahre und damit volljährig waren. Eine ledige Mutter bringe heute keinen mehr aus der Fassung, damals sei das ein gesellschaftliches Unding gewesen. "Man hat mit Fingern auf mich gezeigt", erzählt Irmgard Rebhan und fügt hin zu: "Ein Flüchtlingsmädchen schnappt sich einen Einheimischen, was für ein Skandal!"

Sie ließen sich nicht beirren

Aber trotz aller Steine, die man dem jungen Paar in den Weg legte, ließen sie sich nicht beirren. In der Zentstraße errichteten sie ihr eigenes Zuhause. Aus dem Trio wurde mit Sohn Martin 1958 ein Quartett. Über 44 Jahre bestand die Zweisamkeit von Irmgard und Heinz Rebhan, dann musste sie sich von ihrem Ehemann für immer verabschieden.

Auch wenn es ihr das Leben nicht einfach gemacht hat, blickt Irmgard Rebhan heute mit ihren Kindern, den beiden Schwiegertöchtern, den vier Enkeln und zwei Urenkeln zufrieden und ohne Verbitterung auf ihr Lebenswerk zurück. Mit fester Stimme stellt sie fest: "Lautertal ist mein Zuhause geworden, meine Heimat ist und bleibt Schlesien."