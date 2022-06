Am Samstag, 25. Juni, findet endlich wieder der Tag der offenen Tür in der städtischen Musikschule Bad Kissingen statt. Von 10 bis 13 Uhr kann man die Musikschule in all ihren Facetten kennenlernen und sich über die verschiedenen Angebote informieren, heißt es in einer Mitteilung.

Musikalisch wird der Tag mit einem Vorstellungskonzert der verschiedenen Fachbereiche eingeläutet. Im Großen Saal stellen sich in verschiedenen Formationen sämtliche Holz- und Blechblasinstrumente, die Streich- und Percussionsinstrumente sowie die Tasten- und Zupfinstrumente vor.

Danach stehen von 11.30 bis 13 Uhr die Lehrkräfte für einen kleinen Schnupperunterricht in ihren Unterrichtsräumen zur Verfügung (nach Termineintragung direkt am Unterrichtsraum) und werden im Zuge dessen sicherlich auch alle anderen Fragen der Kinder und Eltern beantworten können.

Zeitgleich wird ab 11.30 Uhr im Großen Saal dann interessierten Eltern der "musikalischen Früherziehung" die Möglichkeit gegeben, diesen großen Bereich kennenzulernen, um sich fachkundig über den ersten Kontakt ihrer Kleinsten mit der Musik informieren zu können.

Offener Unterricht

Wer am Tag der offenen Tür neugierig geworden ist, kann in den "Wochen des offenen Unterrichts" noch einmal intensiver in sein Wahlfach reinschnuppern. In der Woche vom 27. Juni bis 1. Juli und in der Woche vom 4. bis 8. Juli stehen in der Musikschule Bad Kissingen wieder die Türen offen. Neuanfänger und ihre Eltern sowie alle Interessenten können die Unterrichtsräume am Geschwister-Scholl-Platz 3 unverbindlich besuchen.

Mit diesen zwei Schnupperwochen bietet die Musikschule die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle über bestimmte Fächer oder Instrumente zu informieren, Instrumente auszuprobieren und sich beraten zu lassen. Vorhandene Instrumente können mitgebracht werden, um sie auf ihre Tauglichkeit testen zu lassen.

An verschiedenen Wochentagen stehen Fachlehrkräfte zur Verfügung, die in ihren Unterrichtsräumen besucht werden können. Nach der Schnupperwoche ist für eine Anmeldung zum kommenden Schuljahr noch Zeit bis Ende Juli.

Weitere Infos und Termine gibt es unter www.badkissingen.de/musikschule. red