Lange Zeit hat es immer wieder Probleme mit einem Wasserlauf in Kleinwenkheim gegeben, nun werden sie aus der Welt geschafft.

Besonders bei Starkregen oder im Winter war das Wasser, das aus dem Wald oberhalb des Dorfes abfließt über die Ränder der Gräben getreten und war teilweise sogar in Grundstücke geflossen. Für die notwendigen Arbeiten hat der Stadtrat nun 120 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Oberhalb des Neudorfweges wurde der Graben verlegt, so dass das Wasser nicht mehr über das Grundstück fließen kann, wenn der Graben überläuft, sagte Reiner Straub vom Münnerstädter Bauamt. Zwischen dem Neudorfweg und der Hauptstraße fließt das Wasser nunmehr in einem Rohr. Zuvor war dort ein offener Graben. Das Wasser unterquert die Hauptstraße jetzt in zwei Rohren, womit der Abfluss sichergestellt wird. Die Arbeiten werden noch in dieser Woche beendet, so Reiner Straub.