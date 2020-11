"Mit dem technischen Anschluss der Sanspareil-Gruppe an die Wasserversorgung der Jura-Gruppe konnte ein seit Jahrzehnten angestrebtes Ziel endlich in die Tat umgesetzt werden." Andreas Pöhner, Wonseeser Bürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands, sah bei der Freigabe des neuen Übergabeschachts in Neidenstein zufrieden aus. Kein Wunder, ist doch die neue Trinkwasserfernleitung jetzt fertiggestellt. Die Tiefbauarbeiten hatte die Firma Tretter aus Immenreuth durchgeführt.

Pöhner zufolge ist die Sanspareil-Gruppe nun für die Zukunft hervorragend aufgestellt und kann den Bürgern ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit bieten. "Bisher mussten wir uns einzig und allein auf unseren Tiefbrunnen in der Schlötzmühle verlassen, künftig können wir auf die weiteren Tiefbrunnen der Jura-Gruppe zugreifen."

Durch die verschiedenen Standbeine werde langfristig sichergestellt, dass die Haushalte im Gemeindegebiet weiterhin mit dem lebenswichtigen Grundnahrungsmittel Wasser versorgt werden.

550 000 Euro Förderung

Zahlreiche Akteure hätten bei der Umsetzung mitgewirkt. Bei ihnen bedankte sich der Bürgermeister ebenso wie bei den Grundstückseigentümern, die es ermöglichten, die günstigste Leitungstrasse zu wählen und damit die finanzielle Belastung für die Bürger möglichst niedrig zu halten. Insgesamt wird mit Kosten von rund 1,1 Millionen Euro gerechnet. Der erste Bauabschnitt der Wasserleitung hatte rund 625 000 Euro gekostet.

Auf das Projekt gibt es einen staatlichen Zuschuss von 50 Prozent, was einer Fördersumme von insgesamt rund 550 000 Euro entspricht. "Wir verlangen unseren Bürgern mit der Zahlung der Verbesserungsbeiträge derzeit viel ab", sagte Pöhner. Im Vergleich zu Städten sei der Unterhalt der Wasserversorgung im ländlichen Raum mit langen Leitungsstrecken und wenigen Abnehmern finanziell sehr schwierig zu gestalten. Nicht auszudenken wäre es, was die Bürger finanziell leisten müssten, wenn es die Unterstützung nicht gäbe. Zu verdanken sei diese Entlastung dem ehemaligen Vorsitzenden Günther Pfändner. "Er war es, der die Chance ergriff, das Projekt rechtzeitig planen ließ und staatliche Fördermittel beantragte."

Klaus-Dieter Löwel vom Wasserwirtschaftsamt in Hof freute sich ebenfalls über die Maßnahme, da durch sie Sicherheit in der Wasserversorgung geschaffen werde. Der Zweckverband Sanspareil-Gruppe habe zur rechten Zeit die Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen und werde auch bei seinen weiteren geplanten Projekten in den Genuss staatlicher Zuschüsse kommen, sagte er.

Ressourcen mehr als ausreichend

Hans Hümmer, Geschäftsführer der Jura-Gruppe, fügte hinzu: "Ich freue mich über den Anschluss. Die Jura-Gruppe ist als zweitgrößter Wasserversorger in Oberfranken ein verlässlicher Partner für die Kommunen und verfügt über mehr als ausreichend Wasserressourcen."

Durch den Wasserlieferungsvertrag sichert sich die Sanspareil-Gruppe den Zugriff auf das größte Wasservorkommen Nordbayerns. Die Juragruppe fördert ihr Wasser aus zwei unabhängigen Wassergewinnungsgebieten: der Hollfelder Mulde und der Veldensteiner Mulde bei Bronn. Dem Wonseeser Zweckverband steht in Zukunft die Trinkwasserversorgung über die Hochbehälter Adlitz und Hohenmirsberg mit einem Gesamtspeichervolumen von 3900 Kubikmetern zur Verfügung. Bei Bedarf können weitere Brunnen zugeschaltet werden.

Mit dem zweiten Bauabschnitt vom Abgabeschacht bis nach Krögelstein soll im nächsten Jahr begonnen werden. red