Michael Wehner Kann es sein, dass der Weltöffentlichkeit ein Covid-19-Symptom verborgen geblieben ist, das nun im Bamberger Süden Verwirrung stiftet - der Zwang, überall nur noch Corona zu sehen? Sind davon nur Infizierte betroffen oder gibt es auch Negative, die positiv sind? Jedenfalls greift am Sendelbach die Desorientierung derart um sich, dass es Elmar Hübner nur noch wundert. Eigentlich ist eine Kleingartensiedlung nicht mit einer Abstrichstelle zu verwechseln. Hier werden Viren isoliert, dort Pflanzen angebaut. Hier gibt es Krankenpfleger in Schutzanzügen, dort harmlose Gartenzwerge. Andererseits bekommt der Vorsitzende des Kleingartenvereins verdächtig viele Anrufe von Bürgern, die sich testen lassen wollen und ihre Wattestäbchen gerne persönlich vorbeibringen würden. Doch nein! Der Kleingartenverein nimmt keine Abstriche entgegen und er macht auch keinen Telefondienst für das 700 Meter entfernte Covid-Zentrum, in dem unter 2093970 nur ein Automat antwortet. Deshalb erfährt dort auch kein Anrufer, ob man im Testzentrum neben Abstrichen auch selbst angebaute Tomaten bekommen könnte. Und was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Test-Zentrum und einem Kleingartenverein. Wenn es einen gibt.