Mit einem knapp 190-seitigen Programmheft, darunter viele Online-Angebote und Kurse an der frischen Luft, startet die Volkshochschule Doburg Stadt und Land nach den Osterferien hoffnungsvoll in ihr drittes Semester unter Pandemiebedingungen. Am 12. April, startet das Sommersemester. "Es ist seit der Wiedereröffnung der Volkshochschule im Jahr 1946 das erste Mal, dass die Volkshochschule Coburg den Erscheinungstermin für ihr Programmheft verschieben musste", weiß Geschäftsführer Rainer Maier zu berichten und sagt weiter: "Verschieben können wir gern, aber das gemeinschaftliche Lernen endgültig aufgeben, das werden wir nicht."

Und so haben die Mitarbeiter sowie die Außenstellenleiter mit viel Zuversicht ein buntes Programm geplant, welches ab sofort in gewohnter Aufmachung als digitaler Blätterkatalog auf der Internetseite www.vhs-coburg.de zu finden ist. Eine Printversion gibt es in diesem Jahr in kleinerer Auflage. Auf die Corona-Regelungen sei die VHS in Stadt und Landkreis mit einem professionellen Hygienekonzept, das sich im letzten Jahr bewährt hat, gut vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Da eine gewisse Unsicherheit bleibe, setze das Programm stärker als früher auf Online-Angebote und Kurse im Freien. Alle Mitarbeiter, Außenstellenleiter und Dozenten würden sich ein "belebtes Haus" wünschen. red