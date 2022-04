Johannes Schlereth

Es gibt nichts, was es nicht gibt - das Sprichwort bekam ich als Junge öfters von älteren Verwandten zu hören. Aber wie es nun mal so ist, mit den Lebensweisheiten der Älteren und der Torheit der Jugend, gerät so manches in Vergessenheit, nur um später wieder aufzuploppen. Mir kam das Sprichwort jüngst auf der Jagd wieder in den Sinn. Die aufgehende Sonne durchbrach die Schwärze der Nacht und läutete den Tag ein. Für mich sind das magische Stunden, in denen Zeit zum Nachdenken und Staunen bleibt. Zeit, um die Natur und all ihre Vielfalt und Kuriositäten zu beobachten. Und genau darum soll es in dieser wöchentlich erscheinenden Kolumne gehen. Denn: Die Rhön hat weitaus mehr zu bieten als nur Basalt und Buchen. In meiner Kolumne "Wilde Rhön" führe ich Sie von nun an wöchentlich in zehn Teilen durch die moosigen Buchenwälder, gehe mit Ihnen sprichwörtlich unter Tage, begleite Sie auf einem Tauchgang in die Saale, klettere mit Ihnen auf die Baumwipfel, um Ihnen allerlei Kuriositäten unseres Ökosystems vorzustellen.

Odysseus auf Rhönerisch

In der ersten Episode von "Wilde Rhön" möchte ich Ihnen von einem trojanischen Pferd mit Flügeln berichten - dem Ameisenbläuling.

Anders als die List des Odysseus, gehört der Ameisenbläuling nicht ins Reich der Sagen und Legenden, sondern ist im Land der Offenen Fernen durchaus real anzutreffen. Der aufmerksame Beobachter erkennt den Schmetterling an den braunen Flügeln mit weiß umrandeten schwarzen Augenflecken. Das "Bläuling" im Namen hängt mit den Männchen zusammen, deren Flügeloberseiten im Flug bläulich funkeln. Aber warum ist er ein trojanisches Pferd?

Das hängt mit seiner Art der Fortpflanzung zusammen. Dafür muss einiges zusammenkommen. Der Schmetterling braucht den großen Wiesenknopf - eine Pflanze - und Ameisen. Und so funktioniert's mit den Blumen und Bienen beim Bläuling: Der Ameisenbläuling legt seine Eier in den Blütenstand des großen Wiesenknopfs. Die geschlüpften Larven fressen die Blüten von innen heraus auf. Wenn es nichts mehr zwischen die Zähne gibt, lässt sich die Raupe mit vollem Bauch zu Boden fallen. Wäre es kein Ameisenbläuling, käme ein fresslustiger Ameisentrupp vorbei, um die Raupe in den Ameisenbau zu verschleppen. Das Ende können Sie sich denken. Allerdings kennt die Evolution Tricks.

Liebe macht blind

Der Ameisenbläuling verfügt als Larve über Drüsen, die sowohl einen Honigduft als auch ein Honigsekret abgeben. Ameisen lieben das - denken Sie an die Blattläuse auf Ihrem Oleander! Weil Liebe blind macht, adoptieren die Zucker-Junkies die Raupe und bringen sie im Sommer in den Bau. Aus Ameisensicht sprudeln nun auf Ewig die Honigquellen - allerdings auf Kosten des eigenen Nachwuchses. Die Larve des Ameisenbläulings frisst über den Winter still und heimlich einige hundert Larven der Ameisen, bis sie sich verpuppt.

Auf zum Notausgang

Nach etwa vier Wochen - meist im Juli - schlüpft der fertige Ameisenbläuling. Und hat sofort ein Problem. Anders als vor seiner Metamorphose hat er keine Schutzmechanismen mehr vor hungrigen Ameisenhorden. Der Schmetterling muss sofort den Notausgang im Ameisenbau finden. Gelingt das Husarenstück, geht es auf Partnersuche. Und wo findet er die neue Partnerin, den neuen Lebensgefährten? Richtig. Am überlebensnotwendigen großen Wiesenknopf.