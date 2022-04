Die Sportgruppe des Deutschen Alpenvereins Sektion Bad Kissingen hat ihr Training wieder aufgenommen. Nach genau zwei Jahren, in denen wegen der Pandemie das Konditionstraining nicht mehr stattfinden konnte, trafen sich am Ende März wieder elf Sportler unter der Leitung des neuen Übungsleiterpaares Thorn und Martina Plöger erstmals zum Training. Gisela Müller, die langjährige Leiterin des "Montagssports" hatte diese Aufgabe aus persönlichen Gründen beendet. Wegen der langen Pause startete die Gruppe mit einfacheren und leichteren Übungen. Alle waren hochmotiviert dehnten und streckten sich und trainierten die "müden Knochen".

Künftig findet der sogenannte Montagssport immer am Dienstag um 19 Uhr in der Turnhalle der staatlichen Realschule statt. Die Übungsleiter Thorn und Martina freuen sich, wenn noch mehr Mitglieder und Gäste am Training teilnehmen würden. red