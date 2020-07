Das Spielmobilteam des Kreisjugendrings ist unterwegs

Das Spielmobil des Kreisjugendrings (KJR) tourt seit Beginn der Sommerferien durch den Landkreis Haßberge. In Königsberg hat das Spielmobilteam bereits mit Kleingruppen Angebote realisiert. Humprechtshausen ist die nächste Station. Ab der vierten Sommerferienwoche finden noch folgende Spielmobileinsätze mit Anmeldung statt, auf die der Kreisjugendring hinweist:

Mittwoch, 19. August, bis Freitag, 21. August, von 13 bis 18 Uhr in Rentweinsdorf;

Montag, 24. August, von 10 bis 15 Uhr in Neubrunn;

Dienstag, 25. August, von 10 bis 15 Uhr in Kirchlauter;

Mittwoch, 26. August, bis Freitag, 28. August, von 10 bis 15 Uhr in Wonfurt;

Montag, 31. August, und Dienstag, 1. September, von 10 bis 15 Uhr in Untersteinbach;

Mittwoch, 2. September, bis Freitag, 4. September, von 13 bis 18 Uhr in Trossenfurt.

Das Angebot ist kostenfrei. Es sind noch Plätze frei. Je nach Angebotszeit vor Ort ist die Anmeldung für die Zeiträume 10 bis 12.30 Uhr, 12.30 bis 15 Uhr, 13 bis 15.30 oder 15.30 bis 18 Uhr möglich. In den jeweils 2,5 Stunden veranstalten die Betreuer ein festes Spielmobilprogramm für bis zu sechs Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren, wie der KJR weiter mitteilte.

Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist in diesem Jahr eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an info@kjr-has.de oder telefonisch unter Rufnummer 09521/951685 nötig. Anmeldefrist ist der 14. August. red