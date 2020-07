Das Spielmobil wird 40 und kann nur nach Anmeldung besucht werden

Das Jahr 2020 ist für das Spielmobil der Stadt Herzogenaurach ein ganz besonderes Jahr. Der alte Postanhänger, vollgefüllt mit vielen Spielmaterialien für Kinder und Jugendliche, feiert 40. Jubiläum.

Großer Transporter

Nach der diesjährigen Saison vom 27. Juli bis einschließlich 4. September wird das Spielmobil in den wohlverdienten Ruhestand geschickt und ein neues Spielmobil in seinen Dienst einberufen. Bei dem neuen Spielmobil handelt es sich um einen großen Transporter, welcher in Zukunft auch außerhalb der Sommerferien für Spiel und Spaß in und um Herzogenaurach sorgen wird. Das neue Spielmobil wird bereits ab dieser Saison dabei sein, um vom erfahrenen Spielmobil noch vieles lernen zu können.

Die Spielmobilsaison 2020 wird nicht nur aufgrund des runden Geburtstages, sondern auch aufgrund der Corona-Pandemie etwas ganz Besonderes.

Nach vielen Diskussionen und Gesprächen haben die Stadt Herzogenaurach und das Team des "Generationen.Zentrum" entschieden, dass das Spielmobil dieses Jahr nur von Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 14 Jahren besucht werden kann, die sich vorher angemeldet haben.

Regelmäßige Handhygiene

Auch sind die Standorte auf das Weihersbachgelände, den Dambach Spielplatz, den Herzo-Base-Spielplatz und den Niederndorfer Spielplatz begrenzt. Dort sind sanitäre Anlagen vorhanden und die Möglichkeit der regelmäßigen Handhygiene gegeben.

Zeitfenster buchen

Ein offener Spielmobilbetrieb würde womöglich zu Menschenansammlungen und der Nichteinhaltung des Mindestabstandes führen. Durch die Anmeldung können pro Tag in drei Zeitfenstern (10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 16 Uhr bis 18 Uhr) jeweils 25 Kinder das Spielmobil besuchen.

Die Anmeldung ist jeweils von Montag, 8 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr in der Vorwoche über herzogenaurach.feripro.de/ oder auch telefonisch beim Generationen.Zentrum unter der Nummer 09132/734-170 möglich.

Sollten noch Plätze bei einem Zeitfenster frei sein, können sich Kinder auch vor Ort beim Spielmobil anmelden.

Zu Beginn jedes Spielmobilzeitfensters werden die Kontaktdaten aller teilnehmenden Kinder aufgenommen.

Zweck der Datenverarbeitung ist die Rückverfolgbarkeit von Infektionen mit Covid-19. Auf Verlangen werden die Daten ausschließlich dem zuständigen Gesundheitsamt ausgehändigt. Weitere Informationen zum Datenschutz gibt es unter https://www.herzogenaurach.de/datenschutz/informationspflichten.

Bei der Gestaltung der Spielmobilzeit wird von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, Kindern einen möglichst offenen und freien Rahmen zum Spielen zu schaffen, heißt es auf der Seite der Stadt Herzogenaurach. red