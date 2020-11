Statt eines gewählten Landrats wie heute stand bis in die 1940er Jahre ein Staatsbeamter an der Spitze des Bezirksamts. Meist blieben die Lichtenfelser Bezirksamtsvorstände nur wenige Jahre auf ihrem Posten. Denn Lichtenfels galt als schwieriges Amt.

Hier konnten sich als tatkräftig geltende Beamte beweisen, um dann aufzusteigen. Relativ lange, nämlich von 1917 bis 1925, leitete Johannes Petri das Bezirksamt. Der Protestant stammte aus Oberndorf am Glan, im Norden der bayerischen Pfalz gelegen, rund 35 Kilometer nördlich von Kaiserslautern. Dort kam er am 10. Mai 1873 zur Welt.

Er studierte Rechtswissenschaften in München und Erlangen. Nach Abschluss seines Studiums absolvierte er sein Referendariat, das er 1900 mit einem soliden Ergebnis abschloss. Nachdem er einige Jahre in nachgeordneten Positionen an der Regierung der Pfalz in Speyer und im Bezirksamt Frankenthal gearbeitet hatte, erhielt er 1903 seine erste herausgehobene Stelle, und zwar in Oberfranken. Er wurde Bezirksamtsassessor in Pegnitz, also der stellvertretende Amtsvorstand. Ab 1906 bewarb er sich an ein anderes Amt.

Ihm war besonders daran gelegen, dass eine psychiatrische Klinik in der Nähe war, denn seine Frau war krank und bedurfte ab und an der "Anstaltspflege". Erst 1909 hatte er Erfolg: Der Prinzregent versetzte ihn ans Bezirksamt Kaiserslautern. Einen Karrieresprung bedeutete es, als er 1913 als Regierungsassessor nach Würzburg an die Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg versetzt wurde. Er war dort als stellvertretender Vorstandsvorsitzender an die Landesversicherungsanstalt abgeordnet.

Speyer-Offerte abgelehnt

Zum 1. Dezember 1917, also während des Ersten Weltkriegs, kam er dann als Vorstand an das Bezirksamt Lichtenfels. Als 1921 seine Versetzung nach Speyer im Gespräch war, winkte Petri ab. Sein Schreiben gewährt uns einen Einblick in seine Lebensumstände. Er lebte mit einer Schwester, die ihm den Haushalt führte, und mit seiner wohl verwitweten Mutter in der Dienstwohnung im zweiten Obergeschoss des Bezirksamts. Seine Frau war seit etwa 1912 dauerhaft in einer Klinik untergebracht. Seine Kinder, eine Tochter und ein 1904 geborener Sohn, befanden sich zur Ausbildung in Dessau und in Jena. Nach Speyer zu gehen, lehnte Petri nicht zuletzt deshalb ab, weil er das dortige Klima nicht vertrage.

Ein knappes Jahr nach Petris Ankunft in Lichtenfels wurde das Deutsche Reich eine Republik, und auch der bayerische König verlor seinen Thron. Petri lehnte die neue Staatsform entschieden ab, und er machte daraus kein Hehl. Ganz offen schrieb er 1924 in einem Bericht an den Regierungspräsidenten, "daß ich persönlich sowohl für das Reich wie für Bayern unbedingter Monarchist bin. Nur in der Monarchie gibt es nach meiner Anschauung für uns eine Rettung. Alles andere halte ich für Phantasterei und blasse Theorie."

Diese Illoyalität gegenüber der Republik, in deren Dienst Petri immerhin stand, wurde nicht geahndet. Vielmehr konnte der Bezirksamtsvorstand wohl damit rechnen, dass ihm der Regierungspräsident im Grunde beipflichtete. Seine politische Heimat fand Petri konsequenterweise in der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) bzw. in ihrem bayerischen Ableger, der Mittelpartei. Sie war rückwärtsgewandt, sehnte die untergegangene Monarchie herbei, wünschte sich einen ständisch gegliederten Staat und lehnte die Demokratie entschieden ab.

Petri hatte in Lichtenfels die Verwaltungsbehörde durch eine schwere Zeit zu führen, geprägt von Versorgungsengpässen in den letzten Kriegsmonaten und auch nach Kriegsende, von Putschversuchen von rechts wie von links, von der Hyperinflation des Jahres 1923. Die wichtige Industrie des Bezirks Lichtenfels, die Korbmacherei, kriselte, als im Herbst 1918 mit einem Schlag die Nachfrage nach den gut bezahlten Geschosskörben aufhörte und es den Handelshäusern nur sehr schleppend gelang, wieder wirtschaftliche Verbindungen ins Ausland aufzubauen.

Ende 1924 bewarb sich Petri um die Leitung des Bezirksamts Nürnberg, nicht zuletzt aus familiären Gründen: Dort könne er seine Kinder zu sich nehmen; der Sohn könne am Polytechnikum studieren, die Tochter in einem Unternehmen als Laborantin arbeiten. (Sitz des angestrebten Amts war in der Zeltnerstraße in Nürnberg, unweit des Hauptbahnhofs.) Der oberfränkische Regierungspräsident empfahl Petri für die Stelle. Dieser habe "das schwierige Amt in Lichtenfels während seiner 7jährigen Tätigkeit dortselbst ohne Beanstandung geführt und ist während der Kriegs- und Nachkriegszeit allen [...] - vielfach nicht einfach gelagerten - Situationen gerecht geworden." Oft habe ihn die Regierung zu Rate gezogen, und Petri habe sich dann "fast immer durch zielbewußte, oft originelle Ideen und Vorschläge hervorgetan". Er sei "ein äußerst vaterländisch gesinnter Mann, der nur das Beste seines Bezirks und seines Vaterlandes will". Seine Berichte seien "in vollständig ungeschminkter, rückhaltloser Weise" abgefasst.

Ärger in Nürnberg

Petri erhielt die gewünschte Stelle und verließ Lichtenfels. In Nürnberg freilich geriet er bald mit dem Vorsitzenden des Bezirkstags (heutiger Kreistag), einem Industriellen, aneinander. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wandte sich Petri entschieden gegen Gewaltaktionen der SA gegen Sozialdemokraten und Kommunisten. Beherzt vertrat der 60-jährige Beamte, dessen Sohn längst der NSDAP angehörte, Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit.

Für den Regierungspräsidenten von Ober- und Mittelfranken, den in Staffelstein aufgewachsenen Oberst a. D. Hans Georg Hofmann, war Petri mit einem solchen Verhalten "ein Saboteur des Volkswillens". Doch das bayerische Innenministerium hielt an ihm fest. Schon die Staatsautorität fordere, Petri im Amt zu lassen. Gewiss sei er "etwas schwerfällig", doch dies gebe noch lange "keinen Grund zu seiner Entfernung von seiner bisherigen Dienststelle".

Die Nationalsozialisten erhöhten den Druck. Im November 1933 sprach der Bezirkstag des Bezirks Nürnberg Petri sein Misstrauen aus, und im Dezember forderte der Adjutant des SA-Chefs Röhm seine Abberufung. Petri beantragte Urlaub: "Die Aufregung infolge der neuerlichen Angriffe der NSDAP hat mich derartig mitgenommen, daß ich zu meiner Erholung eines Urlaubs für einige Zeit bedarf." Um den Beamten aus der Schusslinie zu nehmen, versetzte ihn das Innenministerium zum 1. Februar 1934, wie Hofmann längst gefordert hatte, an das Oberversicherungsamt Nürnberg.

Im selben Jahr trat Petri dem Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund und dem Reichsluftschutzbund bei; Parteimitglied wurde er nie. Mit 65 Jahren ging Johannes Petri 1938 in den Ruhestand. Für den damaligen Regierungspräsidenten schied mit ihm "ein pflichtgetreuer, tüchtiger Beamter von kraftvoller Persönlichkeit und Initiative" aus dem Amt. Mit diesem anerkennenden Schreiben schließt Petris Personalakte. Über seinen Lebensabend fehlen bisher Informationen.