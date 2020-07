Neubrunn vor 18 Stunden

erneuerung

Das Sanierung der "Obereren Wirtschaft" in Neubrunn steht vor ihrem Abschluss

Fast geschafft! Die Außensanierung der "Obereren Wirtschaft" (Gasthaus am Berg) in Neubrunn ist so gut wie fertig. Am Sockel und am Vordach müssen noch einige Kleinigkeiten erledigt werden. Mitte Juli...