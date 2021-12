Die Überraschung war groß, als Leonard das erste Türchen des riesigen Adventskalenders in seinem Patientenbett öffnen durfte. 24 kleine Büchlein mit Geschichten über das Sams und seine Freunde stecken im Kalender und warten auf die Patientinnen und Patienten der Kinderstation des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses, heißt es in der Pressemitteilung. Jeden Tag darf ein anderes Kind ein Türchen öffnen. "Die Geschichten über das Sams von Paul Maar habe ich schon meinen Kindern erzählt und wir möchten den Kindern auf Station eine kleine Freude machen, gerade wenn sie die Vorweihnachtszeit im Krankenhaus verbringen müssen", so der Klinikgeschäftsführer Peter Hermeling. red