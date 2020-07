Das sagen die Motorradfans

Wir haben auf unserer Facebook-Seite gefragt, was Sie von einem möglichen Fahrverbot für Motorradfahrer am Wochenende halten. Unter den Kommentaren bildeten sich hauptsächlich zwei Lager: Diejenigen, die sich gegen ein Verbot aussprechen, und diejenigen, die an viel befahreren Straßen wohnen. Waldemar K.: Mich würde mal interessieren, was machen denn die ganzen Gegner, die die Biker am Wochenende von der Straße haben wollen? Bleiben die zuhause oder fahren alle mit ihren dicken SUV in die Fränkische. Mich stören sie nicht, und schwarze Schafe gibt es auch unter den Autofahrern. Ines D.: Ein Verbot ist nicht angemessen. Rücksichtsvolles Verhalten jedes Einzelnen wäre hier gefragt. Wenn man am See in Heiligenstadt sitzt und entspannen möchte, gibt es beides: normale Fahrweisen und diejenigen Biker, die voll aufdrehen und es mit Absicht so richtig krachen lassen, das ist dann schon ärgerlich.Und darum wäre ich für mehr Kontrollen... Judith B.: Was kommt als nächstes? Müssen wir auf Pferde und Esel umsteigen? Armes Deutschland. Denise B.: Hat schonmal jemand an die lauten Auto gedacht? Bekommen die dann auch Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen? Rudolf G.: Es sind einige wenige unverbesserliche Krawallheinis. Die meisten möchten Spaß am Fahren haben. sam